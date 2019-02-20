2019-02-20T19:24:22+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на масштабный фестиваль патриотической песни

Каждый год в нем принимают участие около четырех тысяч исполнителей
Виктор ПАВЛОВ
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Воронежцев приглашают на 27-й городской фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества». Каждый год в нем принимают участие около четырех тысяч исполнителей: учащиеся, военнослужащие, солисты и коллективы.

Отборочные туры проходят в возрастных категориях: «Юный патриот», «Патриот», «Ветеран», «Воин», «Исполнители и коллективы среднего профессионального образования и высших учебных заведений культуры и искусства», а также в номинациях: «Хоры», «Вокальные ансамбли», «Солисты», «Афганистан – незаживающая рана».

Заключительные гала-концерты состоятся 23 февраля во Дворце культуры Железнодорожников (ул. Никитинская, 1) в 12.00 и 15.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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