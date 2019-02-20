В Воронежской области будут судить вороватого экс-начальника отдела районной полиции

СЕГОДНЯ 18:53 2019-02-20T18:53:07+03:00

Мужчина продавал и присваивал вещественные доказательства, свалил вину за ДТП на родственника и «разводил» на деньги водителя-наркомана

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Помните замечательный фильм «Зеленый фургон»? Там милиционер Грищенко раздавал во «временное пользование», то есть с концами, своим родственникам вещественные доказательства. Похожая история произошла и в Кантемировском районе. Только там чин у стража порядка был повыше – начальник следственного отдела местной полиции. Этот мужчина с родственниками не делился.

К примеру, он забрал себе изъятые по делу антикварные часы, монеты и столовые приборы на 869 тысяч рублей. Это теперь уже экс-начальник сделал в феврале 2017 года. А в январе 2018-го он продал задержанный грузовик с вышкой за 353 тысячи рублей своему знакомому.

Были и другие похождения бедового полицейского, в которых он не блюл закон, а, напротив, самым наглым образом его нарушал. В ноябре 2017 года он на личном автомобиле врезался в два припаркованных на обочине машине. А потом, показав «корочку», убедил инспектора ДПС написать, что за рулем во время ДТП был его родственник.

В феврале 2018 года начальник убедил наркомана, что за 50 тысяч рублей добьется того, чтобы его не лишали водительских прав. Не получил он денег только потому, что его разоблачили.

В итоге 20 февраля заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Экс-начальник будет отвечать перед Кантемировским районным судом по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере»; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ «Подстрекательство к служебному подлогу» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU