На льду Воронежского водохранилища нашли новые промоины
Сегодня, 20 февраля, воронежские спасатели провели патрулирование акватории водохранилища. Сотрудники замерили толщину ледяного покрова.
- Промоины есть под Чернавским мостом и под Вогрэсовским, в районе Адмиралтейской площади и ТЭЦ-1, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС по Воронежу.
У Северного моста, у парков "Дельфин" и "Алые паруса" толщина ледяного покрова более обнадеживающая - от 15 до 30 см. Спасатели советуют быть предельно осторожными при выходе на лед.
В ближайшие дни, кстати, нужно обратить внимание еще и на ветер, который будет сдувать с ног. Соответствующее предупреждение опубликовали в ГУ МЧС по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU