2019-02-20T19:15:43+03:00
Происшествия

На льду Воронежского водохранилища нашли новые промоины

Более-менее безопасно у Северного моста. А вот у Чернавского и Вогрэсовского надо быть настороже
Виктор ПАВЛОВ
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В некоторых местах толщина льда заставляет желать лучшегоВ некоторых местах толщина льда заставляет желать лучшегоФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 20 февраля, воронежские спасатели провели патрулирование акватории водохранилища. Сотрудники замерили толщину ледяного покрова.

- Промоины есть под Чернавским мостом и под Вогрэсовским, в районе Адмиралтейской площади и ТЭЦ-1, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС по Воронежу.

У Северного моста, у парков "Дельфин" и "Алые паруса" толщина ледяного покрова более обнадеживающая - от 15 до 30 см. Спасатели советуют быть предельно осторожными при выходе на лед.

В ближайшие дни, кстати, нужно обратить внимание еще и на ветер, который будет сдувать с ног. Соответствующее предупреждение опубликовали в ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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