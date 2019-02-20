В центре Воронежа «Лада» оседлала сугроб

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-20T18:20:34+03:00

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В среду, 20 февраля, около трех часов дня на улице Студенческой недалеко от Центрального стадиона профсоюзов вылетела за пределы дороги 15-я «Лада». Она врезалась в столб, а заодно оседлала здоровенный сугроб. Отечественному авто придется задать солидный ремонт: правое переднее крыло сильно помято. Сейчас машину уже выкатили на дорогу.

В одном из комментариев отмечают, что в этом месте бывает много мелких аварий – водители не замечают дорожных знаков.

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что у них это ДТП не зарегистрировано. А значит, по всей видимости, водитель отделался испугом и переживаниями по поводу предстоящего ремонта.

Машине предстоит серьезный ремонт.Фото: Денис Саранцев, Типичный Воронеж.

Фото: Денис Саранцев, Типичный Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU