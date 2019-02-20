В Воронеже из-за салюта перекроют набережную и Чернавскую дамбу

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-20T17:47:01+03:00

В разное время запретят въезд и парковку машин, а потом и движение общественного транспорта

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В мэрии сообщили о перекрытии движения во время салюта 23 февраля.

С 8.00 до 22.00 нельзя будет проехать на машине на дамбу со стороны Чернавского моста. А с 20.00 до 22.00 водителям частных авто запретят движение по главной переправе центра города и дамбе (от улицы Степана Разина до Спортивной набережной). С 20.30 до 21.30 в этом месте нельзя будет ездить и городским маршруткам.

Кроме того, с 19.00 до 22.00 запретят парковку на улице Степана Разина (от проспекта Революции до Чернавского моста); Черновскому и ВоГРЭСовскому мостам; Чернавской и ВоГРЭСовской дамбам; улице Софьи Перовской и набережной Массалитинова (от Адмиралтейской площади до Северного моста).

Напомним, 22 февраля с 10.40 до 11.20 на время возложения венков и цветов к памятнику Черняховскому перекроют движение на примыкающему к монументу участку улицы Кольцовской.

ИСТОЧНИК KP.RU