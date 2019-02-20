На воронежской трассе инспекторы заменили дальнобойщику колесо

СЕГОДНЯ 17:13 2019-02-20T17:13:27+03:00

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Вчера, 19 февраля, примерно в 19.45 часов в Богучарском районе сотрудники ДПС заметили грузовик с включенной "аварийкой". Машина стояла на обочине трассы М-4 "Дон".

Водитель рассказал полицейским, что ехал из Москвы в Таганрог. Под Богучаром внезапно взорвалась шина. Полицейские помогли снять поврежденное колесо и погрузить в прицеп, а потом надеть на автомобиль запаску. В итоге счастливый дальнобойщик поехал дальше.

Надо отметить, что этой зимой инспекторы особенно активны по части помощи автомобилистам. Например, они заменили колесо жительнице Репьевского района и заклеили скотчем стекло на автомобиле женщины, которая съехала в кювет по дороге из Волгограда в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU