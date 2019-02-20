В Воронежской области будут судить юношей, отомстивших за избитого приятеля

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-20T17:10:46+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд дело двух приятелей 18 и 19 лет. В сентябре 2018 года возле кафе села Третьяки, располагающегося недалеко от Борисоглебска, молодые люди соображали на троих с новым 28-летним знакомым. Парень постарше похвастал силой молодецкой. Дескать, надавал тумаков одному юноше, будет теперь знать, как с ним связываться. Лучше бы молчал. Избитый парень был приятелем одного из собутыльников – самого юного (на тот момент ему было 17 лет).

17-летний подросток съездил на велосипеде к знакомому. И убедился, что тот достаточно сильно избит. Он вернулся к двум приятелям. Мужчина постарше, не замечая, что отношение к нему собутыльников заметно охладело, предложил продолжить банкет у своего товарища. Парни согласились, по дороге они напали на 28-летнего драчуна и отпинали его ногами. Да так, что мужчина получил тяжелые травмы.

Вскоре молодых людей задержали. Оказалось, что они не только любители подраться, но еще и воры. Следователи выяснили, что юноши утащили металлические изделия из дома местного жителя и из бани села Третьяки.

- За все эти прегрешения двух приятелей ждет суд по ч.2 и ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража» и п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Их вину доказывают показания избитого мужчины и обворованных жителей села, а также заключения проведенных экспертиз, - рассказала и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Елена Андрикевич.

ИСТОЧНИК KP.RU