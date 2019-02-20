2019-02-20T16:38:43+03:00
Общество

Спасатели предупреждают: в Воронежской области ожидается сильный ветер

Его порывы будут достигать 18 м/с
Юрий КОЗЛОВ
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21 февраля погода будет хуже не придумаешь.21 февраля погода будет хуже не придумаешь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники регионального ГУ МЧС получили от синоптиков предупреждение: с 18.00 20 февраля до 18.00 21 февраля местами по Воронежской области ожидаются порывы западного ветра, достигающие скорости 18 м/с. К тому же ожидается дождь со снегом. Если учесть, что из-за этого будет еще большая гололедица, про такую погоду можно сказать словами известной пословицы: хороший хозяин на улицу собаку не выгонит.

В МЧС предупреждают: при таком сильном ветре не подходите близко к линиям электропередач (может оборваться провод) и закрепите шаткие конструкции на своих дворах. Не стоит скрываться от ветра под крышами домов – оттуда может упасть снег, лед, а на ветхих кровлях – еще и шифер или кирпич.

Если все же что-то стряслось, звоните 101 или 112 или по телефону доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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