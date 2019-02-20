2019-02-20T17:18:46+03:00
Общество

Воронежцы получат большие счета за отопление в феврале

Это коснется потребителей, обслуживаемых МКП «Воронежтеплосеть»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Новшества опять заставят воронежцев раскошелитсяНовшества опять заставят воронежцев раскошелитсяФото: из архива «КП»
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В следующем месяце воронежцев, чьи дома обслуживает МКП «Воронежтеплосеть», ждет очередной неприятный сюрприз. Суммы платежей за отопление снова вырастут. Произойдет это из-за перехода МУПа в концессию ПАО «Квадра». Поскольку официально предприятие переходит к «Квадре» с 1 марта, то до конца февраля потребителей еще будет обслуживать «Воронежтеплосеть», а с марта счета им будет выставлять уже концессионер.

У «Теплосети» расчетный период с 20 по 20 число месяца, и в целях экономии средств на выпуск платежек предприятие приняло решение объединить в одну квитанцию весь февраль и 10 дней января. А это означает, что суммы, выставленные к оплате, окажутся заметно выросшими.

- Если для кого-то из наших потребителей это окажется большой финансовой нагрузкой, мы готовы предоставить рассрочку платежа, - рассказали в МКП «Воронежтеплосеть». – Кстати, все потребители, которые имеют долги перед нашим предприятием по оплате тепла, будут рассчитываться с нами. Их долги концессионеру не передадут.

Пока точно не ясно, по какому тарифу с марта будет выставляться отплата за тепло бывшим потребителям муниципального предприятия – «Воронежтеплосети» или «Квадре». Но вероятно, старые суммы в платежках сохранятся до июля, когда будет утверждаться новый тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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