2019-02-20T16:28:00+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области занялся продажей минометных мин

Но вместо обычных покупателей пришли полицейские
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полторы тысячи рублей. Именно столько хотел житель села Ивановка Семилукского района за три минометные мины. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны он нашел у себя на огороде. Удалось выкопать целый ящик.

Любой адекватный человек на месте нашего героя вызвал бы спасателей. Но 57-летний мужчина решил заработать. В районном суде умалчивают, где именно он разместил объявление о продаже мин. Но вместо обычных покупателей к нему явились полицейские.

Мужчину осудили за незаконную продажу боеприпасов. Ему дали год и семь месяцев условного срока. Как говорят эксперты, мины были опасны - они могли взорваться в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подорожание автомобилей: воронежцы массово пересаживаются на машины поменьше
Воронежцев приглашают на масштабный фестиваль патриотической песни
На льду Воронежского водохранилища нашли новые промоины
В Воронежской области будут судить вороватого экс-начальника отдела районной полиции
В центре Воронежа «Лада» оседлала сугроб
Владимир Нетёсов: «Мы готовы законодательно обеспечить реализацию Послания президента Владимира Путина в регионе»
В Воронеже из-за салюта перекроют набережную и Чернавскую дамбу
Делом об алкогольной "вписке" в воронежской школе займется прокуратура
На воронежской трассе инспекторы заменили дальнобойщику колесо
В Воронежской области будут судить юношей, отомстивших за избитого приятеля
В Воронеже пройдет фестиваль традиционной культуры "Русское лето"
Захар Прилепин привезет на воронежский фестиваль "Русское лето" своих друзей
Спасатели предупреждают: в Воронежской области ожидается сильный ветер