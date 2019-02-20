Житель Воронежской области занялся продажей минометных мин
Полторы тысячи рублей. Именно столько хотел житель села Ивановка Семилукского района за три минометные мины. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны он нашел у себя на огороде. Удалось выкопать целый ящик.
Любой адекватный человек на месте нашего героя вызвал бы спасателей. Но 57-летний мужчина решил заработать. В районном суде умалчивают, где именно он разместил объявление о продаже мин. Но вместо обычных покупателей к нему явились полицейские.
Мужчину осудили за незаконную продажу боеприпасов. Ему дали год и семь месяцев условного срока. Как говорят эксперты, мины были опасны - они могли взорваться в любой момент.
ИСТОЧНИК KP.RU