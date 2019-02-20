В день всех влюбленных жительница Воронежской области зарезала сожителя

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-20T15:13:20+03:00

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В день всех влюбленных, 14 февраля, в квартире дома по улице Юбилейной в городе Россошь Воронежской области обнаружили бездыханное тело 46-летнего местного жителя с ножевым ранением груди. Под подозрение попала его 51-летнаа «дама сердца», с которой покойный отмечал праздник. Вскоре ее задержали оперативники. Подозреваемая рассказала, что выпивала вместе со своим сожителем, а затем между ними вспыхнула ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Женщина взяла кухонный нож и вонзила его в грудь любовнику. Смерть наступила мгновенно.

- Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. -Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU