2019-02-20T15:08:25+03:00
Общество

В Воронеже на 40 минут перекроют дорогу у памятника Черняховскому

В это время к монументу будут возлагать цветы
Юрий КОЗЛОВ
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Транспорт с 10.40 до 11.20 будет ездить по этой схеме.Транспорт с 10.40 до 11.20 будет ездить по этой схеме.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В пятницу, 22 февраля, с 10.40 до 11.20 нельзя будет проехать по участку дороги на улице Кольцовской, примыкающей к памятнику генералу, дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Черняховскому.

По традиции в военные праздники (в данном случае) 23 февраля к монументу приходят официальные делегации и возлагают венки и цветы. Чтобы церемонии не мешали носящиеся мимо машины, дорогу в этих случаях перекрывают.

Транспорт в эти 40 минут пустят по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающему к улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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