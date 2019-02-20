В Воронеже на 40 минут перекроют дорогу у памятника Черняховскому
В это время к монументу будут возлагать цветы
Транспорт с 10.40 до 11.20 будет ездить по этой схеме.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В пятницу, 22 февраля, с 10.40 до 11.20 нельзя будет проехать по участку дороги на улице Кольцовской, примыкающей к памятнику генералу, дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Черняховскому.
По традиции в военные праздники (в данном случае) 23 февраля к монументу приходят официальные делегации и возлагают венки и цветы. Чтобы церемонии не мешали носящиеся мимо машины, дорогу в этих случаях перекрывают.
Транспорт в эти 40 минут пустят по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающему к улице Мира.
ИСТОЧНИК KP.RU