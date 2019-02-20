В Воронеже на 40 минут перекроют дорогу у памятника Черняховскому

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-20T15:08:25+03:00

Транспорт с 10.40 до 11.20 будет ездить по этой схеме. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В это время к монументу будут возлагать цветы

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 февраля, с 10.40 до 11.20 нельзя будет проехать по участку дороги на улице Кольцовской, примыкающей к памятнику генералу, дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Черняховскому.

По традиции в военные праздники (в данном случае) 23 февраля к монументу приходят официальные делегации и возлагают венки и цветы. Чтобы церемонии не мешали носящиеся мимо машины, дорогу в этих случаях перекрывают.

Транспорт в эти 40 минут пустят по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающему к улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU