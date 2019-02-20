2019-02-20T14:34:38+03:00
Происшествия

Гадалка, продавец воздуха и лже-соцработник: раскроем воронежских мошенников прямом эфире

Полицейский ответит на вопросы горожан по поводу обманщиков, выманивающих деньги
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Будем рассматривать свежие способы обмана доверчивых воронежцевБудем рассматривать свежие способы обмана доверчивых воронежцевФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Они везде - в подъездах, магазинах и офисах. Они пишут и звонят многим из нас чаще, чем родные. Они потихоньку разрушают нашу веру в человечество. Мошенники.

Воронежская область стала третьей в стране по числу таких преступлений. Больше случаев фиксируется только в Московской области и в Москве. Как защититься от темной силы? И что делать, если уже стал жертвой обманщиков?

21 февраля гостем радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) станет заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу, подполковник полиции Сергей Бучнев. С 13.05 в прямом эфире будем ждать ваших историй или вопросов по телефону студии 261-11-56. Те, кто не хочет ждать, могут прямо сейчас оставить свой вопрос в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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