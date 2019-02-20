В Воронежской области у двух пенсионеров злоумышленники открыто похитили деньги

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-20T14:25:35+03:00

Грабителю грозит четыре года тюрьмы, а разбойнику - 12. Фото: из архива «КП»

Пожилые люди стали легкой добычей преступников в Воронеже и в селе Елань-Колено

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Два случая нападения на пожилых людей с целью отъема денег произошли в Воронежской области на днях.

16 февраля, находясь в доме своей пожилой матери, 66-летняя жительница села Елань-Колено Новохоперского района, услышала шорохи в прихожей. Выглянув из комнаты, женщина заметила постороннего мужчину, который воспользовался тем, что дверь была не заперта. Незнакомец прижал пенсионерку к стене и, угрожая ножом, потребовал деньги. Женщина отдала ему тысячу рублей. Потерпевшая находилась в состоянии стресса и нашла в себе силы сообщить в полицию о нападении только через два дня.

Тем не менее полицейские быстро вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, освободившийся из мест лишения свободы в ноябре 2018 года.

Второй случай произошел в Воронеже на улице Березовая Роща. Здесь полицейские задержали мужчину, выбегавшего из подъезда многоэтажного дома. И не зря. За ним следом показался пенсионер, который звал на помощь. Выяснилось, что злоумышленник в подъезде выхватил у пожилого мужчины кошелек с деньгами и попытался скрыться.

В обоих случаях правоохранители возбудили уголовные дела по статьям "разбой" и "грабеж" и проводят расследование обстоятельств преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU