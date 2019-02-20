В перечень капитального ремонта в Воронеже попал дом, которому нет и пяти лет

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-20T14:00:02+03:00

Эту элитную многоэтажку сдали в 2017 году и уже планируют капитально ремонтировать Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Постановление воронежского правительства скорректировало планы капитального ремонта до 2044 года. В список добавили 254 многоквартирных дома. Теперь в перечне 9078 зданий общей площадью больше 41 миллиона квадратных метров.

Большинство добавленных адресов – 186 – находится на территории Воронежа. Россошанскому району приписали 15 многоэтажек, Грибановскому – 13, Лискинскому – 9, Семилукскому – 7, Кантемировскому и Рамонскому – по 5, Репьевскому – 4 дома. По два дополнительных адреса появилось в Хохольском, Эртильском районах и Борисоглебском городском округе, по одному дому – в Каширском, Острогожском, Павловском и Таловском районах.

Удивляет тот факт, что наряду с действительно видавшими виды воронежскими домами в перечень попали и совсем «юные» постройки. Например, клубный дом «Скампавея», расположенный на набережной Масалитинова. Этому жилому комплексу нет и пяти лет. В то время как другие ждут ремонт годами и рушатся на головы прохожим, как печально знаменитый дом №7 по Фридриха Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU