В перечень капитального ремонта в Воронеже попал дом, которому нет и пяти лет
Постановление воронежского правительства скорректировало планы капитального ремонта до 2044 года. В список добавили 254 многоквартирных дома. Теперь в перечне 9078 зданий общей площадью больше 41 миллиона квадратных метров.
Большинство добавленных адресов – 186 – находится на территории Воронежа. Россошанскому району приписали 15 многоэтажек, Грибановскому – 13, Лискинскому – 9, Семилукскому – 7, Кантемировскому и Рамонскому – по 5, Репьевскому – 4 дома. По два дополнительных адреса появилось в Хохольском, Эртильском районах и Борисоглебском городском округе, по одному дому – в Каширском, Острогожском, Павловском и Таловском районах.
Удивляет тот факт, что наряду с действительно видавшими виды воронежскими домами в перечень попали и совсем «юные» постройки. Например, клубный дом «Скампавея», расположенный на набережной Масалитинова. Этому жилому комплексу нет и пяти лет. В то время как другие ждут ремонт годами и рушатся на головы прохожим, как печально знаменитый дом №7 по Фридриха Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU