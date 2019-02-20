2019-02-20T13:26:12+03:00
Общество

Строители музея-матрешки в воронежском парке «Орленок» компенсировали почти миллион рублей

Компания возместила вред за разрушение культурного слоя
Олег ИВАНОВ
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Фото: Воронежское отделение ВООПИиКФото: Воронежское отделение ВООПИиК
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На площади примерно в 485 квадратных метров разрушен культурный слой при строительстве Центра современного искусства в парке «Орленок». 9 октября 2018 года на улице Студенческой начали строить здание, похожее на матрешку. Сооружение займет площадь, равную 1,4 тысячи кв. км. Но археологи сразу же стали сообщать, что работы стартовали без археологического обследования местности.

20 февраля местное отделение ВООПИиК опубликовало ответ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

В нем в частности говорится о том, что одна из компаний-подрядчиков добровольно возместила вред, выплатив практически 964 тысячи рублей. Получается, что строители сами признали, что нарушили требования законодательства об охране объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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