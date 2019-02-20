2019-02-20T13:37:48+03:00
Происшествия

В воронежском баре мужчина ударил топором по голове своего обидчика

ЧП случилось в Ленинском районе
Юрий КОЗЛОВ
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На удар кулаком мужчина ответил ударом топором.На удар кулаком мужчина ответил ударом топором.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 18 февраля, около часа дня в одном из баров в Ленинском районе поссорились два его посетителя – мужчины 31 года и 55 лет. Началась драка. Работники заведения позвонили в полицию, там передали информацию об инциденте сотрудникам Росгвардии.

Тем временем мужчина постарше ушел из бара, но вскоре вернулся. Уже с топором в руках. Он подошел к обидчику и ударил его обухом по голове. Тут-то и подъехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они скрутили раздухарившегося мужчину. Для младшего участника драки вызвали «скорую». Его госпитализировали. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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