2019-02-20T13:26:04+03:00
Звезды

В Камерном показали живой костюм Абдулаева и интимную жизнь Гальперина

В театре прошел вечер памяти ушедших творцов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

19 февраля в Камерном вспоминали творцов, которые стали неотъемлемой частью театра. Актеры Анатолий Абдулаев и Александр Тарасенко, а также художник Юрий Гальперин - до сих пор моральные авторитеты для труппы. Вечер памяти «Ушедшие» получился теплым, ностальгическим, несмотря на грусть, что мастеров давно нет с нами. Но их дух витает в стенах театра.

Зрителям показали отрывки архивных видео спектаклей с участием Абдулаева и Тарасенко. Они были разными - взрывной «таджик» Гафарыч и спокойный хохол Тарасенко - но у них был замечательный творческий дуэт. Они фонтанировали юмором. Лучшими капустниками и творческими вечерами были те, которые готовили Абдулаев-Тарасенко. Все помнят их замечательные иронические стихи и эпиграммы, которые они писали друг другу, коллегам и друзьям. Они собраны в книге «Пир духа». А в этот вечер актеры труппы прочитали зрителям со сцены самые интересные из них. Камиль Тукаев, Юрий Овчинников, Наталья Шевченко делились трогательными воспоминаниями о мастерах. А Андрей Мирошников разыграл целую юмореску, оживив костюм Гафарыча из одного из спектаклей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кстати, из костюмов художника Юрия Гальперина, рано ушедшего из жизни, но успевшего оформить для Камерного шесть спектаклей («Дядюшкин сон», «Двенадцатая ночь», «Калека с острова Инишмаан», «До и После», «В ожидании Годо», «Скупой») в этот вечер устроили театральное дефиле. А еще актриса Тамара Цыганова, супруга Гальперина, прочитала содержимое записных книжек мужа: «Моя интимная жизнь» - необычная зарисовка о внутреннем мире художника. Гальперин был еще и тонким поэтом. В подтверждение этого худрук театра Михаил Бычков, который дружил и работал с ним много лет, прочитал пару его стихотворений.

- Мы считаем, наши артисты попадают в театральный рай. Они постоянно с нами. Незримо. Мы считаем их просто улетевшими, уехавшими, ушедшими, - сказал напоследок Камиль Тукаев.

Кстати, познакомиться с творчеством актеров Анатолия Абдулаева, Александра Тарасенко и художника Юрии Гальперине воронежцы могут на бесплатной выставке в арт-галерее Камерного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже стартовал прием заявок на премию имени Вильгельма Столля
Оригинальные йогурты «Вкуснотеево» признаны лучшими инновационными продуктами года
В день всех влюбленных жительница Воронежской области зарезала сожителя
В Воронеже на 40 минут перекроют дорогу у памятника Черняховскому
Гадалка, продавец воздуха и лже-соцработник: раскроем воронежских мошенников прямом эфире
В Воронежской области у двух пенсионеров злоумышленники открыто похитили деньги
В перечень капитального ремонта в Воронеже попал дом, которому нет и пяти лет
Замначальника областного ГИБДД: "Водители маршруток будут лихачить, пока им не создадут нормальные условия"
Строители музея-матрешки в воронежском парке «Орленок» компенсировали почти миллион рублей
В воронежском баре мужчина ударил топором по голове своего обидчика
Мошенники выводят деньги воронежцев через биткоины
В 2019 году в Воронежской области начнут строить восьмой интернат нового типа для пожилых граждан и инвалидов
Только в Москве и Московской области мошенники работают активнее, чем в Воронежской
Воронежцам расскажут и покажут, где можно отдохнуть с детьми
В Воронежской области на пожаре погибла женщина
Москвич привез в Воронеж четыре килограмма синтетических наркотиков для реализации
В Воронежской области участились случаи мошенничества со съемом жилья