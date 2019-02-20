В Камерном показали живой костюм Абдулаева и интимную жизнь Гальперина
19 февраля в Камерном вспоминали творцов, которые стали неотъемлемой частью театра. Актеры Анатолий Абдулаев и Александр Тарасенко, а также художник Юрий Гальперин - до сих пор моральные авторитеты для труппы. Вечер памяти «Ушедшие» получился теплым, ностальгическим, несмотря на грусть, что мастеров давно нет с нами. Но их дух витает в стенах театра.
Зрителям показали отрывки архивных видео спектаклей с участием Абдулаева и Тарасенко. Они были разными - взрывной «таджик» Гафарыч и спокойный хохол Тарасенко - но у них был замечательный творческий дуэт. Они фонтанировали юмором. Лучшими капустниками и творческими вечерами были те, которые готовили Абдулаев-Тарасенко. Все помнят их замечательные иронические стихи и эпиграммы, которые они писали друг другу, коллегам и друзьям. Они собраны в книге «Пир духа». А в этот вечер актеры труппы прочитали зрителям со сцены самые интересные из них. Камиль Тукаев, Юрий Овчинников, Наталья Шевченко делились трогательными воспоминаниями о мастерах. А Андрей Мирошников разыграл целую юмореску, оживив костюм Гафарыча из одного из спектаклей.
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Кстати, из костюмов художника Юрия Гальперина, рано ушедшего из жизни, но успевшего оформить для Камерного шесть спектаклей («Дядюшкин сон», «Двенадцатая ночь», «Калека с острова Инишмаан», «До и После», «В ожидании Годо», «Скупой») в этот вечер устроили театральное дефиле. А еще актриса Тамара Цыганова, супруга Гальперина, прочитала содержимое записных книжек мужа: «Моя интимная жизнь» - необычная зарисовка о внутреннем мире художника. Гальперин был еще и тонким поэтом. В подтверждение этого худрук театра Михаил Бычков, который дружил и работал с ним много лет, прочитал пару его стихотворений.
- Мы считаем, наши артисты попадают в театральный рай. Они постоянно с нами. Незримо. Мы считаем их просто улетевшими, уехавшими, ушедшими, - сказал напоследок Камиль Тукаев.
Кстати, познакомиться с творчеством актеров Анатолия Абдулаева, Александра Тарасенко и художника Юрии Гальперине воронежцы могут на бесплатной выставке в арт-галерее Камерного.
ИСТОЧНИК KP.RU