В Камерном показали живой костюм Абдулаева и интимную жизнь Гальперина

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-20T13:26:04+03:00

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19 февраля в Камерном вспоминали творцов, которые стали неотъемлемой частью театра. Актеры Анатолий Абдулаев и Александр Тарасенко, а также художник Юрий Гальперин - до сих пор моральные авторитеты для труппы. Вечер памяти «Ушедшие» получился теплым, ностальгическим, несмотря на грусть, что мастеров давно нет с нами. Но их дух витает в стенах театра.

Зрителям показали отрывки архивных видео спектаклей с участием Абдулаева и Тарасенко. Они были разными - взрывной «таджик» Гафарыч и спокойный хохол Тарасенко - но у них был замечательный творческий дуэт. Они фонтанировали юмором. Лучшими капустниками и творческими вечерами были те, которые готовили Абдулаев-Тарасенко. Все помнят их замечательные иронические стихи и эпиграммы, которые они писали друг другу, коллегам и друзьям. Они собраны в книге «Пир духа». А в этот вечер актеры труппы прочитали зрителям со сцены самые интересные из них. Камиль Тукаев, Юрий Овчинников, Наталья Шевченко делились трогательными воспоминаниями о мастерах. А Андрей Мирошников разыграл целую юмореску, оживив костюм Гафарыча из одного из спектаклей.

Кстати, из костюмов художника Юрия Гальперина, рано ушедшего из жизни, но успевшего оформить для Камерного шесть спектаклей («Дядюшкин сон», «Двенадцатая ночь», «Калека с острова Инишмаан», «До и После», «В ожидании Годо», «Скупой») в этот вечер устроили театральное дефиле. А еще актриса Тамара Цыганова, супруга Гальперина, прочитала содержимое записных книжек мужа: «Моя интимная жизнь» - необычная зарисовка о внутреннем мире художника. Гальперин был еще и тонким поэтом. В подтверждение этого худрук театра Михаил Бычков, который дружил и работал с ним много лет, прочитал пару его стихотворений.

- Мы считаем, наши артисты попадают в театральный рай. Они постоянно с нами. Незримо. Мы считаем их просто улетевшими, уехавшими, ушедшими, - сказал напоследок Камиль Тукаев.

Кстати, познакомиться с творчеством актеров Анатолия Абдулаева, Александра Тарасенко и художника Юрии Гальперине воронежцы могут на бесплатной выставке в арт-галерее Камерного.

ИСТОЧНИК KP.RU