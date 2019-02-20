Мошенники выводят деньги воронежцев через биткоины

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-20T13:17:35+03:00

Полицейские объяснили, почему трудно отследить, куда ушли средства со счета пострадавшего

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"КП" уже писала о том, что в последние недели в Воронежской области участились случаи мошенничества. Зачастую в таких схемах задействованы банковские карты. Предприимчивые товарищи просят потерпевших за определенную услугу или товар перевести им деньги. Воронежские полицейские объяснили, почему трудно отследить, куда ушли средства со счета.

- Появляется целая цепочка банковских карт. Какие-то зарегистрированы на асоциальных личностей, другие - на юридические лица, с которыми работать сложнее. Кроме того, деньги выводят через биткоины, - рассказал начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Александр Арчаков.

Добавим, Воронежская область занимает третье место в России по количеству регистрации случаев мошенничества. Выше только Москва и Московская область. Раскрываемость таких преступлений в нашем регионе в прошлом году составила 53%.

ИСТОЧНИК KP.RU