В 2019 году в Воронежской области начнут строить восьмой интернат нового типа для пожилых граждан и инвалидов
Социальное учреждение, на строительство которого в текущем году выделено более 102 млн рублей из бюджета региона, появится в селе Ярки Новохоперского района, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
.
Изменить размер текста:
В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на территории региона в 2019 году запланировано еще около 30 различных мероприятий – от внедрения современных форм и технологий в учреждениях социального обслуживания до проведения спортивных соревнований среди граждан пожилого возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU