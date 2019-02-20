В 2019 году в Воронежской области начнут строить восьмой интернат нового типа для пожилых граждан и инвалидов

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-20T13:08:32+03:00

Социальное учреждение, на строительство которого в текущем году выделено более 102 млн рублей из бюджета региона, появится в селе Ярки Новохоперского района, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на территории региона в 2019 году запланировано еще около 30 различных мероприятий – от внедрения современных форм и технологий в учреждениях социального обслуживания до проведения спортивных соревнований среди граждан пожилого возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU