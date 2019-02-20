2019-02-20T13:32:30+03:00
Общество

Только в Москве и Московской области мошенники работают активнее, чем в Воронежской

Полицейские объясняют это удачным географическим положением региона
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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Александр Арчаков.Александр Арчаков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежская область занимает третье место в России по количеству регистрации случаев мошенничества. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Александр Арчаков. Выше только Москва и Московская область (второе и первое места соответственно).

Также Александр Иванович рассказал, что раскрываемость случаев мошенничества в нашем регионе составила 53%. При этом прирост дистанционных преступлений составил 23%.

Объяснение такой высокой позиции Воронежской области в рейтинге случаев мошенничества простое: удобное географическое положение.

- Оно привлекает гастролеров. К примеру, "гадалок" - большинство из них не местные. Работают группами - четыре-пять человек на машине или сразу на двух автомобилях. Выбирают районы, работают там по несколько часов, а на следующий день уезжают из субъекта, - рассказал Александр Арчаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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