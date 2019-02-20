В Воронежской области на пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-20T12:41:00+03:00

Пожар потушили через 27 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

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Ранним утром в среду, 20 февраля, в Бутурлиновке на улице Горького загорелась комната в жилом доме.

- О ЧП нам сообщили в 6.37. На место происшествия выезжали два отделения пожарно-спасательных частей - восемь наших сотрудников на двух машинах. В доме 12х4 метров горела комната 4х4 метра. Пожар ликвидировали в 7.04, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – В поврежденной огнем комнате обнаружили тело 82-летней женщины. Причины пожара сейчас устанавливают.

Напомним, утром 12 февраля на пожаре в селе Орловка Таловского района сгорели трое мужчин 41 года, 54 лет и 61 года. По данным местных жителей, они были бомжами. К пожару могло привести неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU