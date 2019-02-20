В Воронежской области на пожаре погибла женщина
Ранним утром в среду, 20 февраля, в Бутурлиновке на улице Горького загорелась комната в жилом доме.
- О ЧП нам сообщили в 6.37. На место происшествия выезжали два отделения пожарно-спасательных частей - восемь наших сотрудников на двух машинах. В доме 12х4 метров горела комната 4х4 метра. Пожар ликвидировали в 7.04, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – В поврежденной огнем комнате обнаружили тело 82-летней женщины. Причины пожара сейчас устанавливают.
Напомним, утром 12 февраля на пожаре в селе Орловка Таловского района сгорели трое мужчин 41 года, 54 лет и 61 года. По данным местных жителей, они были бомжами. К пожару могло привести неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU