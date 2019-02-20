Москвич привез в Воронеж четыре килограмма синтетических наркотиков для реализации

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-20T12:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские оперативники задержали на территории областного центра 32-летнего москвича, в машине которого при обыске нашли больше четырех килограммов синтетических наркотиков. Они были предназначены для сбыта в нашем регионе методом закладок чрез интернет с оплатой через платежные системы.

Следственный отдел возбудил по факту уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемого заключили под стражу. В случае доказательства его вины, мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU