2019-02-20T12:27:15+03:00
Происшествия

Москвич привез в Воронеж четыре килограмма синтетических наркотиков для реализации

Пакет с "дурью" обнаружили в его машине
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской областифото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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Воронежские оперативники задержали на территории областного центра 32-летнего москвича, в машине которого при обыске нашли больше четырех килограммов синтетических наркотиков. Они были предназначены для сбыта в нашем регионе методом закладок чрез интернет с оплатой через платежные системы.

Следственный отдел возбудил по факту уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемого заключили под стражу. В случае доказательства его вины, мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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