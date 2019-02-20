2019-02-20T12:03:12+03:00
Общество

Воронежская область получит больше миллиарда рублей на реализацию нацпроектов системы здравоохранения

В медучреждениях области проведут ремонт и закупят новое оборудование
Елена ФЕДЯШЕВА
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Минздрав подписал шесть соглашений на предоставление трасфертовМинздрав подписал шесть соглашений на предоставление трасфертовФото: из архива «КП»
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1,14 миллиарда рублей получит Воронежская область на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения. Минздрав России подписал с нашим регионом шесть соглашений на предоставления межбюджетных трансфертов. Средства направят на реализацию программ, входящих в состав нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография"

- Кроме того, дополнительно заключены пять соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию программы Воронежской области «Развитие здравоохранения». Для этого из федерального бюджета выделят еще порядка 2,4 миллиарда рублей, отметили в Департаменте здравоохранения области.

Сейчас продолжается подготовка документов для закупки медицинского оборудования и ремонта в учреждениях здравоохранения области.

Сообщается, что выделенные средства направят на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), развитие систем оказания первичной медико-санитарной помощи и детского здравоохранения, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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