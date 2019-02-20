2019-02-20T11:16:01+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенники за одни сутки обманули 11 человек

Во всех случаях потерпевшие проводили банковские операции под диктовку неизвестных по телефону
Елена ФЕДЯШЕВА
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Схемы мошенников известны, но люди продолжают на них "клевать"Схемы мошенников известны, но люди продолжают на них "клевать"Фото: из архива «КП»
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Резкий всплеск преступности, связанной с мошенничеством, отметили сотрудники воронежской полиции в минувшие сутки. За этот период с заявлениями к правоохранителям обратились 11 человек. Из них, под предлогом купли-продажи провели пятерых, одного - под предлогом выплаты выигрыша, четырех – под видом защиты от несанкционированных действий с банковскими картами и одного - под предлогом помощи родственнику, совершившему ДТП.

Одна жительница Воронежа попалась на уловку мошенников после размещения в интернете сообщения о продаже авто.

- Ей позвонил неизвестный и внести предоплату за покупку транспортного средства и сразу же перевел на её банковскую карту 15 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Не прерывая разговора с девушкой, злоумышленник сообщил, что готов осуществить еще один перевод, но уже через банкомат. Следуя рекомендациям мошенника, заявительница осуществила ряд операций, после которых с ее расчетного счета были списаны денежные средства в сумме 59 тысяч рублей.

Сотрудники полиции еще раз просят жителей быть бдительными и не совершать никаких банковских операций под диктовку неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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