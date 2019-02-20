2019-02-20T11:42:49+03:00
Общество

В Воронеже за 569 миллионов собираются построить дом для полицейских

Новое здание появится на улице Южно-Моравской
Яков СТРОГОВ
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В ГУ МВД России по Воронежской области объявили аукцион, победитель которого получит право построить 17-этажный дом для полицейских по адресу: улица Южно-Моравская, 31а. Максимальная цена контракта — 569,3 млн рублей. Проект здания уже готов. Участок земли в этом месте принадлежит МВД.

В доме предполагают разместить 170 квартир общей площадью 8,7 тысяч квадратных метров, в него планируют заселить 415 человек.

Строительство будут финансировать из федерального бюджета. Оплату разобьют по годам. В 2019 году будущий победитель аукциона получит 149,7 миллионов рублей, в 2020 году — 168,2 млн., в 2021 — 187,3 млн., в 2022 — 64,1 млн. (в этом году дом должны в эксплуатацию до 1 февраля). Фирма, которая выиграет торги, должна будет чинить все неполадки, возникшие в последующие три года, бесплатно.

Заявку на аукцион должны подать до 7 марта, торги состоятся 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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