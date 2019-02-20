Продлят ли карантин в воронежских школах?

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-20T11:59:54+03:00

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В Воронеже в родительских чатах продолжают рассылать приказ о продлении карантина. Сразу несколько обеспокоенных мам сообщили о таких постановлениях в редакцию. В документе сказано, что учебный процесс приостанавливают до 25 февраля.

- Официального приказа управления образования и молодежной политики о продлении приостановления учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах и учреждениях допобразования нет. И, по нашей информации не ожидается. Но решает все управление Роспотребнадзора, которое присылает рекомендацию о закрытии,продлении и т.д. Сейчас такой рекомендации нет. 21 февраля возобновится учебно-воспитательный процесс, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 7 февраля во всех общеобразовательных учреждениях Воронежа будет временно приостановлен учебно-воспитательный процесс. Планировалось, что карантин продлится до 17 февраля включительно. Однако процесс выздоровления, видимо, затянулся. По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора школьники остаются на незапланированных каникулах до 20 февраля включительно. Детские сады по-прежнему будут работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU