В Воронежской области за год задержали 150 участников ОПГ

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-20T09:56:53+03:00

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Прокуратура Воронежской области озвучила итоги работы правоохранительных органов по пресечению деятельности организованный преступных групп в 2018 году. Так, за это время раскрыто 111 преступлений, совершенных представителями организованной преступности. В их числе 28 случаев связаны с незаконным оборотом наркотиков, семь грабежей и разбоев 30 преступлений в сфере экономики и 46 иных уголовно-наказуемых деяний.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье «бандитизм» и шесть дел по фактам организации и участия в преступных группировках.

За год правоохранительные органы задержали 150 участников ОПГ, среди которых оказалось 16 организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU