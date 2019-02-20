Жители Отрадного не хотят присоединяться к Воронежу
Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов сообщил, что решение вопроса о присоединении Отрадненского сельского поселения к Воронежу пока отложили. Большинство жителей поселка высказались против этой идеи в рамках голосования на портале Госуслуг.
Несмотря на то, что Отрадное сегодня по многим параметрам больше соответствует городскому уровню, жители пользуются многими привилегиями селян и расставаться с ними не торопятся.
В поселке завершается строительство микрорайона Черемушки с многоэтажными домами, современным детским садом на 350 мест и школой на 1224 места (он откроется уже в сентябре этого года). Планируется построить новую поликлинику.
Сейчас чиновники рассматривают другие варианты, например, создание отдельного муниципального образования в рамках района.
ИСТОЧНИК KP.RU