2019-02-20T09:28:08+03:00
Общество

Жители Отрадного не хотят присоединяться к Воронежу

Опираясь на мнение селян, власти пока отложили решение этого вопроса
Елена ФЕДЯШЕВА
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Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов сообщил, что решение вопроса о присоединении Отрадненского сельского поселения к Воронежу пока отложили. Большинство жителей поселка высказались против этой идеи в рамках голосования на портале Госуслуг.

Несмотря на то, что Отрадное сегодня по многим параметрам больше соответствует городскому уровню, жители пользуются многими привилегиями селян и расставаться с ними не торопятся.

В поселке завершается строительство микрорайона Черемушки с многоэтажными домами, современным детским садом на 350 мест и школой на 1224 места (он откроется уже в сентябре этого года). Планируется построить новую поликлинику.

Сейчас чиновники рассматривают другие варианты, например, создание отдельного муниципального образования в рамках района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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