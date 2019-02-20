2019-02-20T08:09:11+03:00
Происшествия

В Советском районе Воронежа ночью сгорела «Ауди»

Автомобиль за 15 минут превратился в груду металла
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В два часа ночи 20 февраля около одного из домов на улице Ю. Янониса в Советском районе загорелась припаркованная машина «Ауди». К месту ЧП тотчас направились пожарные. В течение 15 минут они справились с огнем, однако спасти автомобиль оказалось невозможно. К этому моменту от него осталась только груда обгоревшего металла.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, к ликвидации пожара привлекались четыре сотрудника ПЧС-3 и одна единица техники. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания: поджог или неисправность автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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