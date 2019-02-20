В Воронеже нашли странные дома с переходами в никуда
В Воронеже местные жители нашли необычные дома. Находятся они в Левобережном районе на улице Ильича и на первый взгляд ничем от обычных не отличаются. Но, если присмотреться, можно заметить, что на уровне четвертого и пятого этажей находятся три перехода. Вот только попасть на них никак нельзя - двери заложены кирпичами. Фото забавного сооружения горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.
В комментариях к посту воронежцы посмеялись над конструкцией и предположили, что она удерживает стены. А кто-то решил, что переходами пользовались раньше, но потом за ненадобностью их заложили.
А как вы думаете, зачем домам подобные мостики?
ИСТОЧНИК KP.RU