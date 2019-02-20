2019-02-20T07:01:28+03:00
Общество

В Воронеже нашли странные дома с переходами в никуда

Здания местные жители заметили в Левобережном районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже местные жители нашли необычные дома. Находятся они в Левобережном районе на улице Ильича и на первый взгляд ничем от обычных не отличаются. Но, если присмотреться, можно заметить, что на уровне четвертого и пятого этажей находятся три перехода. Вот только попасть на них никак нельзя - двери заложены кирпичами. Фото забавного сооружения горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.

В комментариях к посту воронежцы посмеялись над конструкцией и предположили, что она удерживает стены. А кто-то решил, что переходами пользовались раньше, но потом за ненадобностью их заложили.

А как вы думаете, зачем домам подобные мостики?

ИСТОЧНИК KP.RU

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