2019-02-20T08:25:02+03:00
Общество

После вмешательства жилинспекции воронежцам наладили отопление

…и утеплили подъезд
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
Изменить размер текста:

Жители еще одной воронежской многоэтажки, на этот раз дома №4 по улице Рижской, были вынуждены обратиться за помощью в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области в качестве рычага воздействия на свою УК. Жильцы безуспешно пытались добиться от управленцев наладки отопления.

По их заявлению на место вышел инспектор и провел замеры температуры в квартирах. Выяснилось, что в отопительный сезон температура воздуха в угловых квартирах составляет 19,5 градуса при нормативе 20 градусов. Кроме того, в квартире заявителя обнаружился неравномерный прогрев отопительных приборов и стояков.

- В отношении руководителя УК Левобережного района оформили протокол об административном правонарушении и выдали ему предписание об устранении выявленных нарушений, - сообщили в ГЖИ.

Вскоре после этого УК установила циркуляционный насос, при этом параметры теплоносителя улучшились, увеличился перепад давления, в результате чего температура воздуха в квартирах обратившихся в инспекцию граждан составила +22, а отопительные приборы и стояки прогреваются равномерно.

Одновременно с этим для восстановления теплового контура в подъезде установили деревянную тамбурную дверь в подъезде №5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия прокомментировала «вписку» с алкоголем в спортзале воронежской школы
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
В Воронежской области за год задержали 150 участников ОПГ
Жители Отрадного не хотят присоединяться к Воронежу
В Советском районе Воронежа ночью сгорела «Ауди»
В Воронеже нашли странные дома с переходами в никуда
В Воронеже подростки устроили «вписку» с алкоголем в спортзале школы
100-летний дедушка «сделал день» воронежской парикмахерской
Воронежец заплатил 1,2 миллиона, чтобы не лишиться любимого «Мерседеса»
В Воронеже «заминировали» еще один торговый центр
Дверь воронежской маршрутки закрывают палкой
Воронежские гаишники проверят работу городских маршруток
Соломоново решение: воронежские автобусы №125 «разрубят» на два маршрута