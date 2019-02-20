После вмешательства жилинспекции воронежцам наладили отопление

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-20T08:25:02+03:00

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Жители еще одной воронежской многоэтажки, на этот раз дома №4 по улице Рижской, были вынуждены обратиться за помощью в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области в качестве рычага воздействия на свою УК. Жильцы безуспешно пытались добиться от управленцев наладки отопления.

По их заявлению на место вышел инспектор и провел замеры температуры в квартирах. Выяснилось, что в отопительный сезон температура воздуха в угловых квартирах составляет 19,5 градуса при нормативе 20 градусов. Кроме того, в квартире заявителя обнаружился неравномерный прогрев отопительных приборов и стояков.

- В отношении руководителя УК Левобережного района оформили протокол об административном правонарушении и выдали ему предписание об устранении выявленных нарушений, - сообщили в ГЖИ.

Вскоре после этого УК установила циркуляционный насос, при этом параметры теплоносителя улучшились, увеличился перепад давления, в результате чего температура воздуха в квартирах обратившихся в инспекцию граждан составила +22, а отопительные приборы и стояки прогреваются равномерно.

Одновременно с этим для восстановления теплового контура в подъезде установили деревянную тамбурную дверь в подъезде №5.

ИСТОЧНИК KP.RU