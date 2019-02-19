100-летний дедушка «сделал день» воронежской парикмахерской

СЕГОДНЯ 20:38 2019-02-19T20:38:12+03:00

Женщины, работающие там, были от него в восторге [фото]

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост, автор которого поведала трогательную историю.

Женщина, работающая в парикмахерской, поделилась восторгом от визита 100-летнего мужчины. Дедушка решил подровнять бороду и височки к 23 февраля. Мужчина, пока его подстригали, рассказал свою историю. Оказалось, что он пообещал супруге после ее смерти больше не жениться. И когда его вторая половина умерла, сдержал свое слово. А потом рассказал про то, как воевал в Великую Отечественную.

Особенно понравилось его собеседницам, что он не ныл, как многие пенсионеры, не ругал государство и маленькую пенсию. Сказал, что живет одним днем, и деньги ему не нужны. В заключение визита пожилой визитер совсем очаровал женщин, сделав с ними селфи. И обещал прийти еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU