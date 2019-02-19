Воронежец заплатил 1,2 миллиона, чтобы не лишиться любимого «Мерседеса»
Машина стоила на 600 тысяч больше
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Крупный долг погасил воронежец после того, как наложили арест на его машину Mercedes-Benz С180 2016 года выпуска.
Сотрудники Левобережного районного отдела судебных приставов тщетно пытались взыскать в пользу кредитной организации 1,2 миллиона рублей с не любящего расставаться с деньгами мужчины. Пришлось забрать дорогущую машину. «Мерседес» должника стоил 1,8 млн. Прикинув, что теряет 600 тысяч, мужчина быстренько подсуетился и достал деньги. Затем перевел 1,2 миллиона банку, которому задолжал. В итоге он получил «Мерседес» назад.
ИСТОЧНИК KP.RU