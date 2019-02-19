В Воронеже «заминировали» еще один торговый центр

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-19T19:56:12+03:00

На этот раз «Атмосферу» на улице Фридриха Энгельса

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В Воронеже продолжается вторая волна ложных минирований. На этот раз переполох поднялся в торговом центре «Атмосфера на улице Фридриха Энгельса, 64 а

- Письмо о том, что здание якобы заминировано, пришло администрации ТЦ на электронную почту, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС по Воронежу. – Нашим специалистам об этом сообщили в 18.30. Сейчас в ТЦ работают кинологи.

Напомним, первое сообщение дня о заминировании ТЦ «Солнечный рай», что расположен на улице 20-летия Октября, пришло в 14.36. В 14.41, угрозы подобного рода поступили и по поводу лицея № 6, расположенного по адресу: Ленинский проспект, №115а. В 15.47 атаке виртуальных террористов подвергся и торговый центр «Юго-Запад».

Напомним, 31 января злоумышленники «заминировали» городскую администрацию и департамент имущественных и земельных отношений области. А чуть позже пришлось эвакуировать и воронежскую Областную Думу. За подобные действия их виновникам грозит солидный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU