2019-02-19T18:31:04+03:00
Общество

Дверь воронежской маршрутки закрывают палкой

Необычный способ уберечься от холода попал на фото
Юрий КОЗЛОВ
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Задвижка для задней двери оказалась ненадежной.Задвижка для задней двери оказалась ненадежной.Фото: Владимир Хабаров, Типичный Воронеж.
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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото двери одной из городских маршруток. Видимо, автоматическая система закрытия засбоила или механизм сломался. Как бы то ни было, от зимнего холода пассажиров, стоящих у двери, спасала только палка, воткнутая так, что вроде как автобус был закрыт, хотя из-под щели сквозило. Впрочем, хитрое приспособление прослужило недолго. По утверждению автора поста, палка по пути выпала, и задняя дверь открылась полностью.

В мэрии инцидент прокомментировали так:

- Предприятие-перевозчик должно эксплуатировать исправный подвижной состав, в противном случае автобус может быть снят с маршрута до устранения недостатков. Но для проведения проверки и принятия мер только поста в соцсетях недостаточно, необходимо направить детализированное обращение в мэрию, проще всего - через электронную приемную. Узнать, принято ли сообщение и когда его рассмотрят, можно по телефонам (473) 228-36-11, 228-36-12.

Напомним, в полиции сообщили о грядущем рейде гаишников по городским маршруткам. Инспекторы ГИБДД ищут в том числе и неисправный транспорт. Лучшей наводки для них, наверное, не придумаешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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