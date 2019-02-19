Соломоново решение: воронежские автобусы №125 «разрубят» на два маршрута

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-19T17:49:52+03:00

Одни машины отправятся по Кирова, другие - через Центральный рынок

Изменить размер текста: A A

19 февраля на заседании комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок решался вопрос о судьбе скандального маршрута №125.

Предприятие «Автолайн+» неожиданно обратилось с просьбой вернуть движение этого маршрута на улицы Пушкинскую и Фридриха Энгельса, то есть через Центральный рынок.

Напомним, в Воронеже с 25 декабря должен был измениться путь маршруток №125. Водителей данных автобусов обязали проезжать через Центральный рынок. Однако они решили не выполнять требование городского управления транспорта и уже через пару дней вернулись на прежний маршрут и продолжали ездить по улице Кирова.

В итоге у перевозчика были частично изъяты маршрутные карты. Ситуация подошла к крайним мерам – к расторжению договора на осуществление транспортного обслуживания. И вот тогда он пошел на попятну.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на комиссии принято решение – 7 автобусов малого класса («ГАЗель Next») будут следовать через рынок. Они будут оснащены дополнительными маршрутоуказателями. Следовательно остальные автобусы по-прежнему будут ходить через Кирова. Таки образом, было принято решение разделить маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU