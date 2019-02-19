2019-02-19T17:32:42+03:00
Общество

Более 123 млн рублей потратят в Воронеже на новую разметку

Она должна появиться более чем на 200 объектах улично-дорожной сети
Олег ИВАНОВ
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Особое внимание уделят пешеходным переходамОсобое внимание уделят пешеходным переходамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 февраля были объявлены торги на нанесение разметки на дорогах Воронежа. Начальная она же максимальная цена контракта – чуть более 123 миллионов рублей. Заказчиком выступило МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Уже 18 марта состоится аукцион.

– После приведения дорог в порядок разметка должна быть восстановлена в самые сжатые сроки – это обязательное условие безопасности дорожного движения. Я ставлю задачу завершить первый этап работ по восстановлению дорожной разметки в центральной части города уже к маю: город должен быть готов встречать главный праздник – День Победы, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Разметку планируется обновить более чем на 200 объектах улично-дорожной сети. Как отметили в пресс-службе мэрии, основной объем работ планируется выполнить к 30 июня 2019 года. Большое внимание будет уделяться восстановлению и нанесению разметки пешеходных переходов у социальных объектов, таких как школы и детсады.

Сейчас также идет процедура отбора подрядных организаций на комплексный ремонт 23 дорог в Воронеже в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это будет направлено 505 миллионов рублей. На этих улицах основная разметка будет нанесена пластиком после завершения дорожных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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