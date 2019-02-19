2019-02-19T17:22:20+03:00
Спорт

Воронежский футболист перешел в ФК «Краснодар»

Дмитрий Скопинцев последние два года играл за «Ростов»
Юрий КОЗЛОВ
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Дмитрий Скопинцев.Дмитрий Скопинцев.Фото: пресс-служба ФК "Ростов".
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На новый виток вышла игровая карьера 21-летнего защитника Дмитрия Скопинцева, родившегося в Воронеже и до 13 лет изучавшего азы футбола в СДЮСШОР родного города. Увы, как это чаще всего в последние годы бывает, перспективного мальчика «Факел» как бы это помягче сказать – профукал.

В 2010 году Скопинцев оказался в системе московского «Динамо», через четыре года он перешел в молодежку питерского «Зенита». Через год Дмитрий решил попробовать себя за границей – в немецком клубе «Лейпциг». Через месяц его отправили в «Лиферинг» - команду первой лиги Австрии.

Летом 2016 года Скопинцев вернулся в Россию – в ФК «Ростов». В этом клубе он приобрел репутацию одного из лучших защитников страны. И хотя в сборную России его пока не вызывали, ФК «Краснодар», в который он перешел сейчас, однозначно получил усиление. Напомним, южане – одна из двух российских команд, участвующая в весенней стадии Лиги Европы.

В интервью «Комсомолке» главный тренер «Факела» Игорь Пывин с горечью говорил о ситуации, когда воспитанники воронежского футбола даже на начальной стадии карьеры не играют за главный клуб родного города. И что такое положение дел просто необходимо менять. Хотя конкретных рецептов, как с этим бороться, пока так никто и не предложил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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