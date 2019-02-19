2019-02-19T17:14:58+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за угрозы взрыва эвакуировали два ТЦ и лицей

Похоже, снова по городу кто-то рассылает ложные сообщения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На месте работают спасатели и правоохранителиНа месте работают спасатели и правоохранителиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Очередная волна минирований прошла в Воронеже. Как показывает практика, сообщения, скорее всего ложные. Однако представители силовых структур, кинологи и спасатели работают на местах. Письма с угрозами вновь пришло по электронной почте с адресов, которые вряд ли когда-либо еще будут использоваться.

В пресс-службе ГО и ЧС по Воронежу сообщили, что первое сообщение о заминировании торгового центра «Солнечный рай», что расположен на улице 20-летия Октября, пришло в 14:36. Буквально через несколько минут, в 14:41, угрозы подобного рода поступили и по поводу лицея №6 - это дом №115а на Ленинском проспекте. В 15:47 атаке подвергся и торговый центр «Юго-запад».

Как сообщают сами воронежцы, эвакуации в торговых центрах прошли достаточно спокойно. Сейчас там работают спецслужбы.

- Полицейские стоят на входе, не пускают особо настойчивых покупателей внутрь, - сообщила очевидец Анастасия в соцсетях.

«Комсомолка» сообщала, что в конце января неизвестные «заминировали» городскую администрацию и департамент имущественных и земельных отношений области. Также чуть позже пришлось эвакуировать и воронежскую Облдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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