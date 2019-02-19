2019-02-19T17:25:24+03:00
Общество

Для воронежцев открылась «горячая линия» по цифровому вещанию

Туда можно позвонить и спросить, как поставить приставку и по-новому настроить телевизор
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Узнать, как устанавливать новое оборудование, можно по телефону "горячей линии".Узнать, как устанавливать новое оборудование, можно по телефону "горячей линии".Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Воронежцы теперь могут позвонить на «горячую линию» и поинтересоваться, как настроить цифровую приставку на аналоговый телевизор. Ее можно купить в магазине бытовой техники. Стоит она от 1 до 4 тысяч рублей. Однако купить - это полдела. Важно знать, как правильно подключить приставку к телевизору.

Теперь для этого можно проконсультироваться со специалистом по телефону 8-800-201-26-98 (на звонки отвечают по будням с 9.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до 16.45). Там вам могут подсказать телефон волонтеров, обслуживающих ваш район. Теоретически эти добрые люди обещают пояснить, куда что тыкать, чтобы приставка заработала как надо.

Также на «горячей линии» ответят на вопросы о возможной компенсации за покупку цифрового оборудования. На нее имеют право участники и инвалиды Великой Отечественной войны; малоимущие семьи и одинокие люди, получающие государственную социальную помощь.

Напомним, аналоговое телевидение в Воронежской области полностью отключат с 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дверь воронежской маршрутки закрывают палкой
Воронежские гаишники проверят работу городских маршруток
Соломоново решение: воронежские автобусы №125 «разрубят» на два маршрута
Более 123 млн рублей потратят в Воронеже на новую разметку
Воронежский футболист перешел в ФК «Краснодар»
В Воронеже из-за угрозы взрыва эвакуировали два ТЦ и лицей
Байкер из Воронежской области, любивший ездить пьяным, отправится за решетку
В Воронеже спасатели разжимали кольцо, которое мальчик накрутил на палец
В Воронеже весной высадят 789 деревьев
Воронежцы могут пожаловаться на проблемы с детьми на приеме в прокуратуре
В Воронежской области 91-летний ветеран ВОВ не дал себя обмануть мошенникам
Пока воронежец пил кофе, у него угнали автомобиль «Киа Сид»
В Воронежской области будут судить убийцу женщины
В Ленинском районе Воронежа вручат медали участникам боевых действий в Афганистане
В Воронеже бомж две ночи подряд воровал кресты и цепочки из церкви
Пропавшего в Воронежской области 14-летнего подростка помог найти таксист из Брянска
В Воронеже школьник провалился в яму под балконом
Писатель Захар Прилепин предложил устроить в Воронеже фестиваль «Русское лето»
С начала года мошенники уже обманули 134 воронежцев
Жители Воронежской области задолжали за газ примерно 707 миллионов рублей
В Воронежской области предприниматель пытался «отмазать» своего водителя, сбившего насмерть пешехода
Застрявший в снегу автомобиль скорой помощи помог отбуксировать воронежец на «Ниве»