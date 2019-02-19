Для воронежцев открылась «горячая линия» по цифровому вещанию

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-19T17:25:24+03:00

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Воронежцы теперь могут позвонить на «горячую линию» и поинтересоваться, как настроить цифровую приставку на аналоговый телевизор. Ее можно купить в магазине бытовой техники. Стоит она от 1 до 4 тысяч рублей. Однако купить - это полдела. Важно знать, как правильно подключить приставку к телевизору.

Теперь для этого можно проконсультироваться со специалистом по телефону 8-800-201-26-98 (на звонки отвечают по будням с 9.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до 16.45). Там вам могут подсказать телефон волонтеров, обслуживающих ваш район. Теоретически эти добрые люди обещают пояснить, куда что тыкать, чтобы приставка заработала как надо.

Также на «горячей линии» ответят на вопросы о возможной компенсации за покупку цифрового оборудования. На нее имеют право участники и инвалиды Великой Отечественной войны; малоимущие семьи и одинокие люди, получающие государственную социальную помощь.

Напомним, аналоговое телевидение в Воронежской области полностью отключат с 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU