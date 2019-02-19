2019-02-19T16:02:58+03:00
Происшествия

Байкер из Воронежской области, любивший ездить пьяным, отправится за решетку

У него есть чуть больше года, чтобы переосмыслить свою манеру вождения
Олег ИВАНОВ
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Лискинский районный суд признал виновным 29-летнего местного жителя за «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Водитель уже привлекался к уголовной ответственности, после того, как садился пьяным за руль. В ноябре 2017 года мужчину приговорили лишь к условному лишению свободы. Однако выводов никаких он так и не сделал.

В сентябре 2018 года мужчина вновь сел за руль мотоцикла пьяным и был остановлен на улице города Лиски сотрудниками полиции.

Суд отправил водителя на 1 год и 4 месяца в колонию строгого режима. Также мужчина лишен права управления мотоциклом на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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