В Воронеже спасатели разжимали кольцо, которое мальчик накрутил на палец

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-19T15:23:29+03:00

Такой же случай произошел и с десятилетней девочкой

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Карантин, который длится с 7 февраля во всех общеобразовательных учреждениях Воронежа, видимо, заставил школьников искать себе новые приключения. Иначе как объяснить столь большое количество несчастных случае, произошедших с ребятами за последнюю неделю.

Так, 17 февраля в службу спасения в 11:28 обратились родители 10-летнего мальчика. Семья проживает на улице Колесниченко. Ребенок ради шутки надел на палец кольцо, а вот снять его без помощи специалистов уже не смог.

Похожий случай произошел и на следующий день на улице Коренцова: украшение застряло на пальце десятилетней девочки. В 15:25, когда стало ясно, что самостоятельно проблему решить нельзя, родители вызвали помощь.

К счастью, обошлось без травм. В обоих случаях кольцо удалось разжать с помощью специального инструмента.

Кроме того, накануне в Воронеже школьник провалился в яму под балконом.

- Часто подобные неприятности возникают из-за простой детской шалости или невнимательности. Дети не всегда правильно оценивают уровень опасности развлечения, - напоминают в пресс-службе воронежского управления ГО и ЧС. - Спокойно и дружелюбно расскажите детям о правилах безопасного поведения на улице и дома. Главная задача - не напугать, а объяснить, например, почему опасно ходить вдоль домов зимой - на голову может упасть сосулька. Почему лучше не играть рядом с ямами или на льду замерзшего водоема, какие вещи непригодны для игры: это касается и огнеопасных предметов, и бытовых электроприборов. В случае возникновения опасной ситуации звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU