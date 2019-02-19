В Воронеже весной высадят 789 деревьев
На сайте госзакупок появилась информация об аукционе, проводимом мэрией Воронежа. Городские власти планируют купить 1089 саженцев по начальной цене 946 тысяч рублей. Если планы мэрии воплотятся в жизнь, на улицах Воронежа появятся 275 катальп, 274 рябины, 270 мелколистных лип и столько же остролистных кленов. По условиям аукциона, на саженцев не должно быть механических повреждений, и они должны быть приспособлены к климатическим условиям средней полосы.
300 деревьев планируют высадить в Коминтерновском районе, 159 – в Центральном, 130 – в Левобережном, по 100 – в Ленинском и Советском. Кроме того, 100 саженцев отдадут в распоряжение муниципальных организаций «ЭкоЦентр» и «Зеленхоз».
Заявки на участие в торгах можно подать до 26 февраля. Аукцион проведут 4 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU