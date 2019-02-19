В Воронеже весной высадят 789 деревьев

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-19T15:15:10+03:00

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На сайте госзакупок появилась информация об аукционе, проводимом мэрией Воронежа. Городские власти планируют купить 1089 саженцев по начальной цене 946 тысяч рублей. Если планы мэрии воплотятся в жизнь, на улицах Воронежа появятся 275 катальп, 274 рябины, 270 мелколистных лип и столько же остролистных кленов. По условиям аукциона, на саженцев не должно быть механических повреждений, и они должны быть приспособлены к климатическим условиям средней полосы.

300 деревьев планируют высадить в Коминтерновском районе, 159 – в Центральном, 130 – в Левобережном, по 100 – в Ленинском и Советском. Кроме того, 100 саженцев отдадут в распоряжение муниципальных организаций «ЭкоЦентр» и «Зеленхоз».

Заявки на участие в торгах можно подать до 26 февраля. Аукцион проведут 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU