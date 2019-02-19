2019-02-19T14:48:15+03:00
Общество

Воронежцы могут пожаловаться на проблемы с детьми на приеме в прокуратуре

Их выслушают и дадут советы уполномоченная по правам ребенка и сотрудники надзорного ведомства
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Прием проведут Галина Горшкова (слева) и Ирина Попова.Прием проведут Галина Горшкова (слева) и Ирина Попова.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В региональной прокуратуре (переулок Красноармейский, 12 «б») 26 февраля с 14.00 все желающие могут обратиться к уполномоченной по правам ребенка при губернаторе Ирины Поповой. Она ответит на вопросы и примет жалобы вместе с начальником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Галиной Горшковой и начальником отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Верой Александровой.

Записаться на прием можно в прокуратуре области по телефону: 8 (473) 260-89-89 до 17.45 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже спасатели разжимали кольцо, которое мальчик накрутил на палец
В Воронеже весной высадят 789 деревьев
В Воронежской области 91-летний ветеран ВОВ не дал себя обмануть мошенникам
Пока воронежец пил кофе, у него угнали автомобиль «Киа Сид»
В Воронежской области будут судить убийцу женщины
В Ленинском районе Воронежа вручат медали участникам боевых действий в Афганистане
В Воронеже бомж две ночи подряд воровал кресты и цепочки из церкви
Пропавшего в Воронежской области 14-летнего подростка помог найти таксист из Брянска
В Воронеже школьник провалился в яму под балконом
Писатель Захар Прилепин предложил устроить в Воронеже фестиваль «Русское лето»
С начала года мошенники уже обманули 134 воронежцев
Жители Воронежской области задолжали за газ примерно 707 миллионов рублей
В Воронежской области предприниматель пытался «отмазать» своего водителя, сбившего насмерть пешехода
Застрявший в снегу автомобиль скорой помощи помог отбуксировать воронежец на «Ниве»