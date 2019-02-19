Воронежцы могут пожаловаться на проблемы с детьми на приеме в прокуратуре

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-19T14:48:15+03:00

Их выслушают и дадут советы уполномоченная по правам ребенка и сотрудники надзорного ведомства

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В региональной прокуратуре (переулок Красноармейский, 12 «б») 26 февраля с 14.00 все желающие могут обратиться к уполномоченной по правам ребенка при губернаторе Ирины Поповой. Она ответит на вопросы и примет жалобы вместе с начальником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Галиной Горшковой и начальником отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Верой Александровой.

Записаться на прием можно в прокуратуре области по телефону: 8 (473) 260-89-89 до 17.45 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU