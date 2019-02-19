2019-02-19T14:47:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области 91-летний ветеран ВОВ не дал себя обмануть мошенникам

У него пытались отнять 150 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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18 февраля примерно в 16:00 ветерану Великой Отечественной войны, 91-летнему жителю Павловска на стационарный домашний телефон позвонил незнакомец. Мужчина сообщил пенсионеру, что его сын попал в ДТП. Чтобы родственника не привлекли к уголовной ответственности, он потребовал перевести 150 тысяч рублей на указанный счет.

У ветерана действительно есть взрослый сын, но он решил убедиться в правдивости информации и сам перезвонил сыну. Конечно же, он был цел и невредим, и ни в какую аварию не попадал.

Поняв, что чуть не стал жертвой обмана, ветеран сообщил о происшествии в дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Помните, что если вам позвонили по телефону и сообщили, что у вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь: это - мошенники! На сегодняшний день техника позволяет подделать голос любого человека. Самое главное в такой ситуации - не волноваться и не поддаваться панике. Необходимо сказать позвонившему, что сможете собрать нужную сумму через некоторое время, затем свяжитесь с родственниками и сразу обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте и не переводите деньги незнакомым людям! - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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