Пока воронежец пил кофе, у него угнали автомобиль «Киа Сид»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-19T14:15:48+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В городе тут же был введен план «Перехват»

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19 февраля примерно в 18:45 у киоска быстрого питания на улице Героев Стратосферы остановился 30-летний воронежец на своем автомобиле «Киа Сид». Мужчина хотел выпить кофе. Он вышел из машины, оставив ключи в зажигании, а двигатель в рабочем состоянии. То ли водитель рассчитывал быстро вернуться, то ли даже не задумывался, что что-то может пойти не так. Но когда он вернулся, автомобиля уже не было на месте.

Полицейские, как только узнали об угоне, незамедлительно ввели план «Перехват». Автомобиль удалось найти на улице Димитрова. Угонщик не справился с управлением и врезался в «Ниссан» и «Газель». Преступником оказался 46-летний мужчина.

Угонщик признался, что был пьян, увидел автомобиль и тут же решил покататься. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU