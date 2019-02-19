2019-02-19T14:12:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить убийцу женщины

Страшное преступление житель Панино совершил после того, как сильно напился
Юрий КОЗЛОВ
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Место, где нашли убитую женщину.Место, где нашли убитую женщину.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 46-летнего жителя поселка Панино Панинского района.

По данным следствия, в ночь с 26 на 27 августа 2018 года в Панино на улице 9 Января пьяный мужчина зверски избил свою сожительницу. А потом оставил ее лежать на земле. Женщину утром 27 августа обнаружили прохожие, они вызвали скорую. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Женщина умерла.

- Ее сожитель ранее судимый, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, признал свою вину. Мужчину арестовали. Его вину также подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидца преступления, и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов. – Житель Панино будет отвечать в суде по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Максимально суровое наказание по ней – 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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