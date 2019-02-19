В Ленинском районе Воронежа вручат медали участникам боевых действий в Афганистане
Мероприятие приурочат к 30-летию вывода советских войск
фото управы Ленинского района
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26 февраля 2019 года в актовом зале управы Ленинского района (ул. 20-летия Октября, 115) в 16.00 состоится торжественная церемония вручения юбилейных медалей воинам-интернационалистам в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
Управа приглашает участников боевых действий в Республике Афганистан (1979-1989). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 206-91-53
ИСТОЧНИК KP.RU