В Воронеже бомж две ночи подряд воровал кресты и цепочки из церкви
Две ночи подряд 17 и 18 февраля в помещения храмов Левобережного района через приоткрытое окно забирался грабитель. Он забирал ящики с пожертвованиями прихожан и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 9 тысяч рублей.
Было возбуждено два уголовных дела по статье «Кража». Ночью 19 февраля сотрудники Росгвардии, по имеющейся ориентировке, задержали 41-летнего мужчину без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за кражи.
Сотрудники полиции изъяли у вора часть похищенных денег, а также ювелирные изделия, среди которых, 26 цепочек, 11 колец и 10 крестов.
Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, решается вопрос о заключении под стражу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU