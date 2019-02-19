2019-02-19T13:27:39+03:00
Происшествия

В Воронеже бомж две ночи подряд воровал кресты и цепочки из церкви

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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Вора быстро поймалиВора быстро поймалиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Две ночи подряд 17 и 18 февраля в помещения храмов Левобережного района через приоткрытое окно забирался грабитель. Он забирал ящики с пожертвованиями прихожан и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 9 тысяч рублей.

Было возбуждено два уголовных дела по статье «Кража». Ночью 19 февраля сотрудники Росгвардии, по имеющейся ориентировке, задержали 41-летнего мужчину без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за кражи.

Сотрудники полиции изъяли у вора часть похищенных денег, а также ювелирные изделия, среди которых, 26 цепочек, 11 колец и 10 крестов.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, решается вопрос о заключении под стражу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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